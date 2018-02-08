Вночі на Хрещатику після замикання проводки задимівся МАФ

В результаті замикання проводки, яке і призвело до задимлення, внутрішня частина кавового кіоску не постраждала

У четвер, 8 лютого, близько 4:00 в Києві на вулиці Хрещатик сталося задимлення кавового МАФу. За попередньою версією, причиною цього стало замикання проводки. Про пожежу в МАФі, який розташований навпроти магазину Zara, в пожежну службу повідомила охоронна служба, пише «Інформатор» Зазначається, що в результаті замикання проводки, яке



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Фото: «Інформатор» Пожежники оглядають місце задимлення у кавовому кіоску

В результаті замикання проводки, яке і призвело до задимлення, внутрішня частина кавового кіоску не постраждала

У четвер, 8 лютого, близько 4:00 в Києві на вулиці Хрещатик сталося задимлення кавового МАФу. За попередньою версією, причиною цього стало замикання проводки.

Про пожежу в МАФі, який розташований навпроти магазину Zara, в пожежну службу повідомила охоронна служба, пише «Інформатор»

Зазначається, що в результаті замикання проводки, яке і призвело до задимлення, внутрішня частина кавового кіоску не постраждала. До місця інциденту виїхали дві пожежні машини, бригада швидкої допомоги та патрульна служба.

«На щастя, допомога медиків в цьому випадку не знадобилася - вночі в приміщенні кіоску нікого не було. На місці пожежники досить швидко впоралися з причиною задимлення», - резюмує видання.

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, близько третьої ночі виникла пожежа у під’їзді 9-поверхового житлового будинку у Києві.