У центрі Мадрида стався потужний вибух: відео з місця події

Вибух пошкодив кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо

Наразі правоохоронці евакуйовують із кількох будинків людей

У Мадриді сьогодні, 20 січня, пролунав потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter та інші місцеві ЗМІ.

Як повідомляє El Mundо, екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, вибух стався через газ. Інцидент стався у будинку, в якому перебуває будинок для літніх людей та школа.





В результаті потужного вибуху були пошкоджені кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо.

BREAKING: Gas explosion destroys nursing home in Madrid; unknown injuries pic.twitter.com/2E7n5ZDWqG — Stoll News (@StollNews) January 20, 2021





На місце події вже прибули правоохоронці. Поки що не повідомляється, чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

#BREAKING MORE : There is a powerful explosion in the center of #Madrid. Part of a residential building was destroyed, the reason is currently unknown.#Spain pic.twitter.com/nLB4Cw9tIj — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) January 20, 2021

Наразі правоохоронці евакуйовують із постраждалої будівлі людей похилого віку.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe — Benjamin Strick (@BenDoBrown) January 20, 2021





Також правоохоронці евакуйовують людей із сусідніх будинків, адже остерігаються нових вибухів.