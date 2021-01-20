  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Мадрида стався потужний вибух: відео з місця події

    • Розсилка
    Вибух пошкодив кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо - У центрі Мадрида стався потужний вибух: відео з місця події
    Вибух пошкодив кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо
    Фото: twitter.com/lumworld

    Наразі правоохоронці евакуйовують із кількох будинків людей

    У Мадриді сьогодні, 20 січня, пролунав потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

    Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter та інші місцеві ЗМІ.

    Як повідомляє El Mundо, екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, вибух стався через газ. Інцидент стався у будинку, в якому перебуває будинок для літніх людей та школа.


    В результаті потужного вибуху були пошкоджені кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо.


    На місце події вже прибули правоохоронці. Поки що не повідомляється, чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

    Наразі правоохоронці евакуйовують із постраждалої будівлі людей похилого віку.


    Також правоохоронці евакуйовують людей із сусідніх будинків, адже остерігаються нових вибухів.

    Теги: вибух Іспанія вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies