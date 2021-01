У центрі Мадрида стався потужний вибух: відео з місця події

У Мадриді сьогодні, 20 січня, пролунав потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter та інші місцеві ЗМІ.

Як повідомляє El Mundо, екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, вибух стався через газ. Інцидент стався у будинку, в якому перебуває будинок для літніх людей та школа.

В результаті потужного вибуху були пошкоджені кілька будівель у кварталі, розташованого на вулиці Толедо.

На місце події вже прибули правоохоронці. Поки що не повідомляється, чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

#BREAKING MORE : There is a powerful explosion in the center of #Madrid. Part of a residential building was destroyed, the reason is currently unknown.#Spain pic.twitter.com/nLB4Cw9tIj