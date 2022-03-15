Росія втратить мільярди на рекламному ринку

Відомі світові бренди не хочуть асоціювати себе з країною-агресоркою

У ТОП-30 найбільших рекламодавців Росії більше половини — іноземні бренди. 13 із 16 вже заявили про вихід з Росії, призупинення бізнесу. У тому числі про зняття всієї реклами. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з наявними даними від російських аналітиків за минулий рік, втрати рекламного ринку складуть не менше 51 млрд рублів. І це лише серед найбільших рекламодавців.

Серед компаній, які долучились до цього мінусу:

Nestle,

PepsiCo,

Procter&Gamble,

Volkswagen,

L’oreal,

Mars,

McDonalds,

Bayer та інші.

«Вихід цих та решти великих компаній пов'язаний не з санкціями, а виключно з токсичністю Росії, з якою не хочуть себе асоціювати відомі світові бренди», - зазначив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, Білий дім готує нові санкції проти РФ.

Також Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Крім того, ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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