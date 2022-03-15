Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни

Мільйони громадян України переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни

З'явилися додаткові канали для звернення за довідкою

Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Якщо раніше довідку про взяття на облік можна було отримати лише в органах соціального захисту населення, то зараз є додаткові канали для звернення:

уповноважена особа громади

ЦНАП

подати заяву через портал «Дія» (скоро з’явиться у застосунку).

При собі необхідно мати документи, які підтверджують вашу особу.

Цей статус може надати:

отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;

щомісячну адресну допомогу;

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;

забезпечення ліками;

гуманітарна та благодійна допомога тощо.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – особи, які переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни, і при цьому залишились на території України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Також уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.