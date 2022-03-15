  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

    Мільйони громадян України&nbsp;переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни - Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
    Мільйони громадян України переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни
    фото: Вашингтон пост

    З'явилися додаткові канали для звернення за довідкою

    Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Якщо раніше довідку про взяття на облік можна було отримати лише в органах соціального захисту населення, то зараз є додаткові канали для звернення:

    • уповноважена особа громади
    • ЦНАП
    • подати заяву через портал «Дія» (скоро з’явиться у застосунку).

    При собі необхідно мати документи, які підтверджують вашу особу.

    Цей статус може надати:

    • отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
    • щомісячну адресну допомогу;
    • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;
    • забезпечення ліками;
    • гуманітарна та благодійна допомога тощо.

    Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – особи, які переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни, і при цьому залишились на території України.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

    Також уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.

    Теги: Росія переселенці війна Україна уряд #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи