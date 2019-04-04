У Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією



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Лікарі виявили ротавірус у 12 дітей

У Хмельницьку інфекційну лікарню за дві доби потрапили 24 дитини з попереднім діагнозом гастроентероколіт (кишкова інфекція).

Про це повідомляє місцевий сайт «Є».

«Сьогодні в лікарні з попереднім діагнозом гастроентероколіт перебуває 24 дитини. У 12 дітей виявили ротавірусну інфекцію», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед усіх госпіталізованих - 15 дітей їли молочну продукцію, яку виготовляють при Хмельницькій міській дитячій лікарні. 5 дітей були в реанімації.

«Нам прикро, що виникла така ситуація. Сьогодні були взяті проби «молочки» та проведені змиви. Результати покажуть, чи продукція нашої кухні стала причиною отруєння дітей. Наразі ми припинили видавати продукцію», - сказала головний лікар міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня.

Молочну продукцію взяли на аналіз. Лікарня поки призупинила видавати молочну продукцію.

2 квітня у Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні.

Також 21 березня стало відомо, що масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип».