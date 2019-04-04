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    У Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

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    У Хмельницькому 24 дитини потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

    Лікарі виявили ротавірус у 12 дітей

    У Хмельницьку інфекційну лікарню за дві доби потрапили 24 дитини з попереднім діагнозом гастроентероколіт (кишкова інфекція).

    Про це повідомляє місцевий сайт «Є».

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    «Сьогодні в лікарні з попереднім діагнозом гастроентероколіт перебуває 24 дитини. У 12 дітей виявили ротавірусну інфекцію», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що серед усіх госпіталізованих - 15 дітей їли молочну продукцію, яку виготовляють при Хмельницькій міській дитячій лікарні. 5 дітей були в реанімації.

    «Нам прикро, що виникла така ситуація. Сьогодні були взяті проби «молочки» та проведені змиви. Результати покажуть, чи продукція нашої кухні стала причиною отруєння дітей. Наразі ми припинили видавати продукцію», - сказала головний лікар міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня.

    Молочну продукцію взяли на аналіз. Лікарня поки призупинила видавати молочну продукцію.

    2 квітня у Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні.

    Також 21 березня стало відомо, що масове отруєння дітей у Дніпрі спричинив «кишковий грип».

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