Вже можна подавати документи до школи: МОН нагадує нові правила вступу



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Міністерство освіти та науки України наголошує, що місце проживання може бути підтверджено виключно реєстрацією місця проживання

У четвер, 4 квітня, розпочався прийом документів до першого класу шкіл. Прийом заяв завершиться 31 травня 2019 року.

Отже, які документи та коли батькам варто подавати до школи, та що за умови зарахування до шкіл нині діють?

Необхідні документи:

Заява батьків та паспорт

Копія свідоцтва про народження

Оригінал медичної довідки

Документ, що підтверджує місце проживання

Якщо в школу збирається дитина з особливими потребами, то документ, який підтверджує її стан – це висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

Потрібен оригінал цього документу.

Що важливо знати про документ, який підтверджує місце проживання дитини:

Міністерство освіти та науки України (МОН) наголошує, що місце проживання може бути підтверджено виключно реєстрацією місця проживання. Це не тотожні поняття, а отже, і документи.

МОН стверджує, що це може бути будь-який документ, що підтверджує місце проживання саме дитини або одного з її батьків.

На який перелік документів орієнтуватись:

Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини.

Під словом «будь-який» мається на увазі офіційний документ, в якому зазначено місце проживання дитини або одного з її батьків.

Форма цього документа має бути визначена законодавством, а сам документ виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Цього буде достатньо для підтвердження місця проживання дитини та зарахування її до початкової школи.

Також, батьки або опікуни дитини можуть надати документ який засвідчує право власності на відповідне житло або право користування ним.

Як зрозуміти, за якою школою закріплено будинок, в якому проживає майбутній школяр:

Для цього треба звернутись до школи або районного управління освіти (РУО) або скористатись освітньою картою.

Хто зараховується до школи в першу чергу:

• Всі діти місце проживання, яких підтверджене і яке відноситься до відповідного навчального закладу.

• Рідні (усиновлені) брати та сестри дитини, що навчається у певному навчально закладі.

• Діти працівників цього закладу освіти.

• Випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

Що важливо знати про зарахування на вільні місця:

Батьки мають право вільно обирати школу і подавати документи до будь-якого закладу освіти.

Вільні місця можуть з’явитись в школі, коли будуть зараховані всі діти за місцем проживання.

На вільні місця діти зараховуються за результатом жеребкування. 2019 року жеребкування пройде з 5 по 10 червня.

Проте, МОН наголошує, що батькам варто примати зважене рішення. Якщо дитина не буде зарахована до жодної школи методом жеребкування, а за місцем проживання всі місця вже будуть розподілені, то виникає питання: де ж буде навчатись дитина?

Тоді учня можуть направити до школи, де залишились вільні в населеному пункті, де проживає дитина.

До 15 червня батьки мають надати оригінали документів та довідку закладу освіти (оригінал або сканована копія), за яким закріплена територія, на якій проживає дитина, уточнюють в громадській організації «Батьки SOS».

Довідка має повідомляти про те, що дитина відрахована з цього закладу або не зарахована до нього.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувають у такому порядку:

До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування.

Впродовж навчального року – у порядку надходження заяв на зарахування.

Джерело: Українська правда