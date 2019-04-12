У Києві запрацював перший в Україні Банк грудного молока



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За місяць роботи молоко отримали понад 20 дітей

За місяць роботи першого в Україні Банку грудного молока, який відкрили у Перинатальному центрі Києва, молоко отримали понад 20 дітей. Скористатися Банком можна за призначенням лікаря, у КМДА кажуть — отримати молоко можна безкоштовно.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає КМДА.

У Банку донорське молоко збирають, досліджують, обробляють та власне роздають дітям. Увесь процес (від обстеження донорок до умов зберігання) мають ретельно контролювати.

Поворозник додав, що грудне молоко особливо важливе для передчасно народжених малят, а також дітей з критично малою вагою.

Скористатися молоком можуть пацієнти стаціонарного відділення Перинатального центру, а також пацієнти з інших лікарень, якщо мають призначення лікаря.

Доноркою може стати лише здорова жінка, яка годує дитину власним молоком. Їй доведеться пройти обстеження, співбесіду, анкетування щодо хвороб і здати аналізи.

З 1 березня, тобто відкриття Банку, обробили близько 40 літрів донорського молока — отримали його понад 20 дітей.

«За спостереженнями лікарів, ці діточки набагато краще набирають вагу, їхній стан швидше стабілізується у порівнянні з ситуаціями вживання суміші», — сказав Поворозник.

За його словами, на створення Банку з бюджету Києва втратили 9 мільйонів гривень.