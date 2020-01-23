У Черкасах помер чотирирічний Єгор Джура, який боровся за життя після ДТП (фото)
Серце хлопчика зупинилось 23 січня
У Єгора залишився братик, вони були двійнятами, і старша сетричка
Сьогодні у лікарні помер чотирирічний Єгор Джура, якого 9 січня разом із братом і дідусем збило таксі у Черкасах.
Про те, що серце хлопчика зупинилось, повідомили рідні Єгора у Facebook.
«Сьогодні наш сильний, життєрадісний хлопчик став янголом. Ми всі за нього боролися. Ми чекали, що ось-ось – і буде диво, Єгорка прокинеться, розплющить очі і побачить маму. Але цього не сталося… на все воля Божа», – повідомляють у соцмережі.
У Єгора залишився чотирирічний братик, який не так сильно постраждав у ДТП, і старша сестричка Поліна
Братики із старшою сестричкою перед страшною аварією
Батьки та рідні хлопчика подякували усім за надану допомогу і підтримку.