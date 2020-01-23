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    У Черкасах помер чотирирічний Єгор Джура, який боровся за життя після ДТП (фото)

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    Серце хлопчика зупинилось 23 січня - У Черкасах помер чотирирічний Єгор Джура, який боровся за життя після ДТП (фото)
    Серце хлопчика зупинилось 23 січня

    У Єгора залишився братик, вони були двійнятами, і старша сетричка

    Сьогодні у лікарні помер чотирирічний Єгор Джура, якого 9 січня разом із братом і дідусем збило таксі у Черкасах.

    Про те, що серце хлопчика зупинилось, повідомили рідні Єгора у Facebook.

    «Сьогодні наш сильний, життєрадісний хлопчик став янголом. Ми всі за нього боролися. Ми чекали, що ось-ось – і буде диво, Єгорка прокинеться, розплющить очі і побачить маму. Але цього не сталося… на все воля Божа», – повідомляють у соцмережі.

    У Єгора залишився чотирирічний братик, який не так сильно постраждав у ДТП, і старша сестричка Поліна
    У Єгора залишився чотирирічний братик, який не так сильно постраждав у ДТП, і старша сестричка Поліна
    Братики із старшою сестричкою перед страшною аварією
    Братики із старшою сестричкою перед страшною аварією

    Батьки та рідні хлопчика подякували усім за надану допомогу і підтримку.

    таксі ДТП Черкаси діти смерть батьки
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