У Черкасах помер чотирирічний Єгор Джура, який боровся за життя після ДТП (фото)



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Серце хлопчика зупинилось 23 січня

У Єгора залишився братик, вони були двійнятами, і старша сетричка

Сьогодні у лікарні помер чотирирічний Єгор Джура, якого 9 січня разом із братом і дідусем збило таксі у Черкасах.

Про те, що серце хлопчика зупинилось, повідомили рідні Єгора у Facebook.

«Сьогодні наш сильний, життєрадісний хлопчик став янголом. Ми всі за нього боролися. Ми чекали, що ось-ось – і буде диво, Єгорка прокинеться, розплющить очі і побачить маму. Але цього не сталося… на все воля Божа», – повідомляють у соцмережі.

У Єгора залишився чотирирічний братик, який не так сильно постраждав у ДТП, і старша сестричка Поліна

Братики із старшою сестричкою перед страшною аварією

Батьки та рідні хлопчика подякували усім за надану допомогу і підтримку.