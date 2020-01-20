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    У ДТП на Житомирщині загинула засновниця клініки естетичної медицини Genesis

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    <span>Соломія Островська заснувала клініку&nbsp;<span>естетичної медицини&nbsp;</span><span>Genesis</span></span> - У ДТП на Житомирщині загинула засновниця клініки естетичної медицини Genesis
    Соломія Островська заснувала клініку естетичної медицини Genesis
    Фото: facebook.com

    Попередньо, водійка автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька Львова, рухаючись у напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу і здійснила зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 30-річного жителя Закарпаття

    Засновниця клініки естетичної медицини Genesis (Львів) Соломія Островська загинула в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 146 км автодороги «Київ - Чоп», поблизу села Кам'янка Житомирської області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції в Житомирській області.

    «Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 січня близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам'янка Житомирського району. Попередньо, водійка автомобіля Nissan Juke, 25-річна жителька Львова, рухаючись у напрямку Києва, виїхала на зустрічну смугу і здійснила зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в результаті ДТП дівчина загинула на місці події.

    Телеведуча і журналістка Ольга Фреймут написала у Facebook про те, що загинула Островська.

    «Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею», - написала вона.

    ДТП Київ Закарпаття Львів Ольга Фреймут
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