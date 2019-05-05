Діти поскаржилися, що на уроці дивилися відео з Путіним. У черкаській школі стався скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після завершення однієї з пісень Youtube подав відео із президентом Росії Володимиром Путіним

Інцидент стався на одному з уроків музики в 4-му класі

Учителька черкаської гімназії, яка на уроці музики використала радянські пісні «Катюша», «Синий платочек» і «Вставай, страна огромная», після скандалу в соціальних мережах та ЗМІ звільнилася.

При цьому в департаменті освіти міськради не бачать з її боку серйозних порушень, повідомив у Facebook директор департаменту, свободівець Сергій Воронов.

За словами Воронова, департамент уважно перевірив інформацію із застосуванням відеокамер і збиранням пояснень учителів і дітей. Як з’ясувалося, на одному з уроків музики в 4-му класі вчитель після того, як, відповідно до програми, прозвучали українські пісні, поставила й кілька радянських пісень із Youtube, присвячених перемозі у Другій світовій війні.

Після завершення однієї з пісень Youtube подав відео із президентом Росії Володимиром Путіним. Це викликало обурення батьків, яким діти повідомили, що, мовляв, на уроці вони дивилися відео з Путіним.

Діти та батьки звернулися до директора гімназії, який створив для розслідування інциденту спеціальну комісію.

«Учитель, із яким ми говорили, визнав свою помилку. У розмові з ним не було помічено жодної антиукраїнської риторики. Учитель повністю поділяє патріотичні напрямки розвитку педагогічної освіти. Але, розуміючи, що сталася така помилка, написав заяву про звільнення, яку директор підписав», – повідомив Воронов.

Він звернувся до педагогів із проханням дуже уважно ставитися до імпровізацій під час уроку, щоб уникнути подібних негативних наслідків, і ретельно перевіряти інформацію, яка надається дітям.

За словами Воронова, у даному випадку в гімназії сталася помилка, від якої ніхто не застрахований.

Нагадаємо, матір загиблої в ДТП народного депутата від Партії регіонів Ірини Бережної Олена Бережна 1 травня опублікувала відео, на якому вона проводить скандальну «лінійку» в одній з київських шкіл.

Джерело: Прочерк