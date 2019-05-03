«Пам'ятайте і плачте про тих, хто загинув 2 травня в Одесі». В київській школі проросійська активістка провела «урок»



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"Лінійка" в школі №49 минулого року

Скандальний "урок" до роковин трагедії в Одесі пройшов в столичній школі рік тому, але відео оприлюднено лише тепер

Мати колишнього народного депутата від Партії регіонів Олена Бережна 1 травня 2019 року опублікувала відео, на якому вона проводить «лінійку» в одній з київських шкіл.

На відео проросійськи налаштована Бережна розповідає про згорілих 2 травня 2014 в Будинку профспілок в Одесі. Судячи з контексту, вона мала на увазі тільки тих, хто загинув під час пожежі в Будинку профспілок, а не проукраїнських активістів, які загинули на вул. Грецькій.

«2 травня 2014 року були заживо спалені в Будинку профспілок Одеси. Серед них були і дітки», - розповіла Бережна маленьким учням в Києві.

«Я хочу, щоб ви пам'ятали про ті події, які відбулися 2 травня. Пам'ятайте і плачте про тих, хто вже не прийде ніколи. Пам'ятайте, утріть сльози. Будьте гідні», - звернулась вона в традиціях СРСР.

У відповідь діти сказали: «Будемо гідні!».

Як з’ясувалось відео було зняте рік тому. Як повідомляють Facebook-користувачі, таке «заняття» з дітьми Олена Бережна провела в столичній школі №49 (спеціалізована школа з поглибленим вивченням французької мови).

Все це відбувалось на спортивному майданчику школи, російською мовою і з чорними кульками з написом «Одесса. 2 мая. Помним». Виступала Бережна від імені Всеукраїнського товариства «Сила добра».

Нагадаємо, 9 травня 2018 року під час акції «Безсмертний полк» у столиці поліція затримала Олену Бережну, яка причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку.

А в листопаді минулого року СБУ змушена була виламувати двері в квартиру Бережної, щоб провести там обшук в рамках кримінальної справи за статтею 110 КК України (заклики до порушення територіальної цілісності України).

Олена Бережна - мати загиблого депутата Ірини Бережної. Створила Інститут правової політики імені Ірини Бережної.