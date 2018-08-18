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    У Черкаському дитячому санаторії померла 13-річна дівчинка

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    У Черкаському дитячому санаторії померла 13-річна дівчинка

    Дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна

    У Черкаському дитячому санаторії «Сосновий бір» померла 13-річна дівчинка.

    Про це повідомляє  черкаський журналіст Вадим Комаров.

    «Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна», – зазначив журналіст.

    Головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук у коментарі сайту vikka.ua підтвердила інформацію.

    Вона зазначила, що дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла.

    Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу. 

    трагедія журналіст
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