У Черкаському дитячому санаторії померла 13-річна дівчинка
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Дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна
У Черкаському дитячому санаторії «Сосновий бір» померла 13-річна дівчинка.
Про це повідомляє черкаський журналіст Вадим Комаров.
«Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна», – зазначив журналіст.
Головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук у коментарі сайту vikka.ua підтвердила інформацію.
Вона зазначила, що дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла.
Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу.