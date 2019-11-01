Зима не за горами, а без тепла у Києві можуть лишитися 40 будинків



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Приватна компанія заборгувала «Київтеплоенерго» понад 16 млн грн

Комерційна структура «Водоканал-Сервіс», що здійснює постачання тепла та гарячої води в 40 житлових будинків, що управляються ЖБК та ОСББ, накопичила борг перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» на суму понад 16 млн грн. Для вирішення питання стабільного надання послуг комерційна структура має або погасити борг, або укласти договір реструктуризації.

Якщо «Водоканал-Сервіс» не виконає цих умов і люди, що проживають у будинках постануть перед ризиком відсутності теплопостачання, столична влада радить головам ОСББ та ЖБК перейти на безпосередні договірні взаємовідносини із КП «Київтеплоенерго» в форматі колективного договору.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва та директора структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтина Лопатіна, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми маємо складну ситуацію, коли компанія посередник між кінцевим споживачем та теплопостачальною компанією не виконує своїх зобов’язань. Наразі борг «Водоканал-Сервісу» – понад 16 млн грн. Враховуючи, що «Київтеплоенерго» має забезпечувати 90% розрахунків за спожитий природний газ, тенденція утворення таких значних боргів неприйнятна виконавцем послуги, яким є «Водоканал-Сервіс». Не проведена інформаційна робота з людьми, не врегульоване питання боргу, а представники ОСББ та ЖБК не мають інформації про структуру цього боргу, який збільшується з кожним роком. Сьогодні будь-яка компанія, що взяла на себе зобов’язання перед клієнтами, повинна їх виконувати, а не створювати кризову ситуацію. Ми ініціювали зустріч із представниками «Водоканал-Сервіс», правліннями ОСББ та ЖБК і запропонували можливі в межах чинного законодавства варіанти виходу з цієї ситуації. Сподіваємось, наш алгоритм буде прийнято, і ми знімемо ризик відсутності тепла», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Повідомлялося, що для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

«Київтеплоенерго» інформувало, що у повному обсязі виконано усі письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, лікарень.

Як повідомив 31 жовтня на Колегії Київської міської держадміністрації заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, у цьому сезоні Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів. На 30% зменшилася аварійність на магістралях через початок запуску теплоносія.