У Чернівцях горить завод «Розма»

Дим видно за кілька кілометрів від пожежі

Це вже не перша пожежа на заводі

Сьогодні у Чернівцях сталася пожежа на території заводу «Розма». На місце події вже виїхала бригада Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець».

Як пише видання, пожежа масштабна. Над мікрорайоном Калічанка, де розташований завод, здійнялася велика хмара чорного диму.

У місцевому управлінні ДСНС розповіли, що рятувальники отримали інформацію про пожежу на заводі «Розма». Пожежники вже відправилися на місце події.

Інформації про причини загоряння, а також можливих жертв чи потерпілих, поки немає.

Завод «Розма» займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання, а також сталевих панельних радіаторів опалення.

Зазначимо, що це вже не перша пожежа на заводі. У липні 2020 року на території ТОВ «Розма» у Чернівцях також виникала масштабна пожежа.