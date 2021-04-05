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    У Чернівцях горить завод «Розма»

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    Дим видно за кілька кілометрів від пожежі&nbsp; - У Чернівцях горить завод «Розма»
    Дим видно за кілька кілометрів від пожежі 
    Фото: molbuk.ua

    Це вже не перша пожежа на заводі

    Сьогодні у Чернівцях сталася пожежа на території заводу «Розма». На місце події вже виїхала бригада Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець».

    Як пише видання, пожежа масштабна. Над мікрорайоном Калічанка, де розташований завод, здійнялася велика хмара чорного диму.

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    У Чернівцях горить завод «Розма»
    У Чернівцях горить завод «Розма»
    У Чернівцях горить завод «Розма»
    У Чернівцях горить завод «Розма»

    У місцевому управлінні ДСНС розповіли, що рятувальники отримали інформацію про пожежу на заводі «Розма». Пожежники вже відправилися на місце події.

    Інформації про причини загоряння, а також можливих жертв чи потерпілих, поки немає.

    Завод «Розма» займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання, а також сталевих панельних радіаторів опалення.

    Зазначимо, що це вже не перша пожежа на заводі. У липні 2020 року на території ТОВ «Розма» у Чернівцях також виникала масштабна пожежа.

    Теги: пожежа ДСНС опалення завод рятувальники Чернівці водопостачання
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