На Вінниччині вигоріло понад 20 гектарів сухої рослинності за вихідні

3 квітня рятувальники Вінниччини 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах

Впродовж 3-4 квітня рятувальники Вінницької області 28 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. Внаслідок підпалів трави згоріло понад 20 гектарів трави. Як інформують на сайті ГУ ДСНС у Вінницькій області, 3 квітня рятувальники Вінниччини 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах.

Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 7 га . До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 65 чоловік особового складу та 18 одиниць спецтехніки. Ймовірна причина загорянь ‒ необережність з вогнем невстановлених осіб. За іншим повідомленням рятувальників, 4 квітня бійці ДСНС 10 разів виїжджали на ліквідацію загорянь. Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані у Вінницькому, Могилів-Подільському, Жмеринському районах області, а також в м. Гайсин та м. Вінниці. Полум’ям знищено майже 15 га сухої рослинності. До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 33 чоловіки особового складу та 10 одиниць спецтехніки. Ймовірною причиною пожеж також називають необережність з вогнем невстановлених осіб. «Рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області закликають вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Пам’ятайте, що масштабні загоряння можуть мати негативні наслідки, як для навколишнього середовища, так і для людей. Нагадуємо, що спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків без дозволу відповідних органів заборонено законодавством України», ‒ звертаються до населення в ГУ ДСНС Вінниччини.

Тим часом, протягом минулої доби, 28 березня, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності.