Сімдесятирічний киянин загинув у пожежі на проспекті Перемоги

Вогонь знищив квартиру на пʼятому поверсі столичної девʼятиповерхівки

Під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.

«На місце події було одразу ж направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат двокімнатної квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання. У ході гасіння пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка 1939 року народження», – йдеться у повідомленні.

О 06:48 займання було локалізовано, а о 06:57 – ліквідовано.

На місці пожежі працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Раніше стало відомо про масштабну пожежу в столиці навпроти парку «Наталка», де загорілися плавучі дачі. Повідомлялося, що вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів.