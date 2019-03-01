У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку



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ДТП у Чернівцях сталася близько 5-ї години ранку, 1 березня 2019 Фото: Богдан Сухар/Фейсбук

Рівень алкоголю в крові у водія позашляховика у вісім разів перевищував допустиму норму

Сьогодні вранці у Чернівцях п'яний водій позашляховика врізався у маршрутку, яка стояла на світлофорі.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

«ДТП з потерпілими трапилася сьогодні, близько 5-ї години ранку. Водій Mitsubishi Pajero зіткнувся із маршруткою, яка стояла на світлофорі. У маршрутному транспортному засобі, крім водія, нікого не було. Постраждав водій позашляховика», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що водій джипа керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в крові у вісім разів перевищував допустиму норму і становив 1,67 проміле.

«Патрульні склали всі необхідні матеріали за фактом ДТП. На винуватця аварії чекає суд», - додали у поліції.