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    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку

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    ДТП у Чернівцях сталася&nbsp;близько 5-ї години ранку, 1 березня 2019 - У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    ДТП у Чернівцях сталася близько 5-ї години ранку, 1 березня 2019
    Фото: Богдан Сухар/Фейсбук

    Рівень алкоголю в крові у водія позашляховика у вісім разів перевищував допустиму норму

    Сьогодні вранці у Чернівцях п'яний водій позашляховика врізався у маршрутку, яка стояла на світлофорі.

    Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

    «ДТП з потерпілими трапилася сьогодні, близько 5-ї години ранку. Водій Mitsubishi Pajero зіткнувся із маршруткою, яка стояла на світлофорі. У маршрутному транспортному засобі, крім водія, нікого не було. Постраждав водій позашляховика», - йдеться у повідомленні.

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    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку
    У Чернівцях водій напідпитку врізався в маршрутку

    У поліції додали, що водій джипа керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в крові у вісім разів перевищував допустиму норму і становив 1,67 проміле.

    «Патрульні склали всі необхідні матеріали за фактом ДТП. На винуватця аварії чекає суд», - додали у поліції.

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