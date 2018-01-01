У четвер очікуються 20-градусні морози

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

У четвер, 25 січня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-13 градусів, вдень -3...-5 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями



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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

У четвер, 25 січня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-13 градусів, вдень -3...-5 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-12 градусів, у Тернопільській області -11...-16 градусів, удень +2...-6 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -15...-20 градусів, удень -6...-11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-16 градусів, у Сумській області -15...-20 градусів, удень -1...-9 градусів, у Сумській області -7...-12 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -13...-20 градусів, у Вінницькій області -10...-15 градусів, удень -2...-11 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-22 градуси, вдень -6...-12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, удень -2...-8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, удень -2...-7 градусів.

Як повідомляв «Главком», синоптики прогнозують, що в Україні потеплішає 28 січня.