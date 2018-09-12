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    У четвер в Україні буде тепло і без опадів

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    У четвер в Україні буде тепло і без опадів

    У столиці очікується до +26 вдень 13 вересня

    У четвер, 13 вересня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+28 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    12 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

     

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