У четвер в Україну повернеться спека



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У Києві 30 серпня без опадів, температура вночі 12-14°, удень 24-26°

В Україні в четвер, 30 серпня, погоду західної та північної частини країни визначатиме прохолодна повітряна маса, на решті територій збережеться сухе та спекотне повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів, лише вночі в Чернігівській і Сумській областях подекуди очікується короткочасний дощ із грозою. Вітер переважно північний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, удень 21-26°; на півдні, сході, в Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях уночі 15-20°, удень 29-34°.

У Києві 30 серпня без опадів, температура вночі 12-14°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 30 серпня найвища температура вдень була 32,8° у 1992 році, найнижча вночі 3,3° у 1966 році.

В Україні у п'ятницю, 31 серпня, без опадів, лише в західних областях окремі короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях подекуди туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, удень 24-29°; на півдні та сході країни, а також у Дніпропетровській області вночі 15-20°, удень 29-34°.

У Києві 31 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Станом на середу, 29 серпня, температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 23°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

Джерело: Інтерфакс-Україна