У Чорне море увійшов ще один ракетний есмінець США
- Сьогодні, 03:26
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Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка
Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до американського есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки.
Про це повідомив 6-й флот ВМС США.
«Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні»,— йдеться в заяві 6-го флоту ВМС США.
Як підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді, рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь.
У січні Carney вже входив в акваторію Чорного моря. Він брав участь у спільних з морською авіацією Військово-морських сил ЗС України тренуваннях.