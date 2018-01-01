У Чорне море увійшов ще один ракетний есмінець США

Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка

Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до американського есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки.

Про це повідомив 6-й флот ВМС США.

«Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні»,— йдеться в заяві 6-го флоту ВМС США.

Як підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді, рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь.

У січні Carney вже входив в акваторію Чорного моря. Він брав участь у спільних з морською авіацією Військово-морських сил ЗС України тренуваннях.