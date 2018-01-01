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    У Чорне море увійшов ще один ракетний есмінець США

    Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка
    Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до американського есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки. Про це повідомив 6-й флот ВМС США. «Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в
    • Сьогодні, 03:26
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    Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка

    Ракетний есмінець ВМС США USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до американського есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки.

    Про це повідомив 6-й флот ВМС США.

    «Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні»,— йдеться в заяві 6-го флоту ВМС США.

    Як підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді, рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь.

    У січні Carney вже входив в акваторію Чорного моря. Він брав участь у спільних з морською авіацією Військово-морських сил ЗС України тренуваннях.

    Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря для підтримки союзників.
    Чорне море США корабель
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