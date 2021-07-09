Ткаченко склав список місць для культурного туризму в Україні

Олександр Ткаченко кількома штрихами показав, якою різноманітною та цікавою є наша держава

Міністр обрав топ-6 місця для повноцінного відпочинку в різних регіонах України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав улюблені місця для відпочинку та культурного туризму в Україні. Про це він написав у Телеграмі.

«У нашій країні десятки напрямків, які можна обрати для дозвілля з друзями чи сім’єю на вихідні. Або ж спланувати повноцінну відпустку. Я бував у багатьох регіонах України, і кожен з них особливий. Рекомендую свій особистий топ-6 для відпочинку чи культурного туризму», – написав глава МКІП.

Міністр порадив відвідати Переяслав. Його туристична перлина – Національний етнографічний заповідник. Також тут є будинок Переяславського колегіуму, де викладав філософ Григорій Сковорода.

Полтава також долучилася до шістки улюблених міст Ткаченка для відпочинку. «Містичні Гоголівські місця і батьківщина Остапа Вишні, Олени Пчілки, Івана Котляревського... Диканька із Садибою Кочубеїв, Миколаївською церквою та Тріумфальною аркою, а також Полтавська галерея мистецтв ім. Миколи Ярошенка, Полтавський театр ім. Миколи Гоголя», – зауважив міністр.

Ткаченко порекомендував відвідати і Чернігів, де є чудовий маршрут від Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній»: Спасо-Преображенський собор – Будинок полкової канцелярії – Борисоглібський собор – Колегіум – Катерининська і П’ятницька церкви тощо.

Тут міністр порадив завітати до історичного музею ім. Василя Тарновського – одного із найстаріших в Україні, фонд якого налічує 160 тисяч об’єктів.

Закарпаття Ткаченко означив як «гастрономічний рай у поєднанні з природою на межі фантастики». «Персональний маршрут, який вже випробував на собі і залишився в захваті: після Сваляви заїхати на територію санаторію «Карпати» з ботанічним парком і замком Шенборнів, далі старовинний замок Сент-Міклош», – уточнив він.

До списку рекомендованих місць потрапила і Черкащина, де, за словами міністра, поціновувачі історії та культури отримають феєрверк емоцій.

Ткаченко рекомендує сходити в Черкаську філармонію, Академічний музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка, Палац культури «Дружба народів». В області варто відвідати Холодний Яр із 1100-літнім дубом Залізняка, заповідник «Чигирин» з резиденцією Богдана Хмельницького та Іллінською церквою у Суботові, Мошни зі Спасо-Преображенською церквою, Корсунь-Шевченківський палац, Шевченківський заповідник у Каневі.

Для відпочинку та культурного туризму Ткаченко радить також Одесу, де можна відвідати Одеський художній музей з оновленими експозиціями, міський сад, унікальні дворики, Одеський національний академічний театр опери та балету, катакомби.

Додамо, що Київщина продовжує розвивати туристичну галузь і створює нові маршрути. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

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