Мінекономіки назвало штраф у 326 млн проти «Нової пошти» порушенням закону

У Міністерстві переконані, що права споживачів треба захищати, але штраф має бути пропорційним порушенню

У Міністерстві економіки України вважають, що застосування до ТОВ «Нова пошта» максимальних санкцій порушує вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

«Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф має бути пропорційним порушенню», – йдеться у повідомленні, яке поширила пресслужба відомства.

Також сьогодні голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що штраф «Новій пошті» у розмірі 326 млн грн – «неадекватний порушенню».

Як раніше повідомляв «Главком», Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Відомо, що у березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень.

Натомість компанія «Нова пошта» подала до суду на Державну споживчу службу в Харківський області за штраф у розмірі 326 млн грн

Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал з доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.