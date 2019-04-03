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    У ЦВК розповіли, яка дільниця гальмує підрахунок голосів на виборах президента

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    У ЦВК розповіли, яка дільниця гальмує підрахунок голосів на виборах президента
    Фото: Укрінформ

    Дільниця, яку досі не порахували - це 94-й виборчий округ - Обухів

    Остання дільниця, через яку досі підраховано тільки 99,99% протоколів на президентських виборах-2019, це Обухів Київської області. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

    За його словами, комісія не може належним чином оформити протокол.

    «Остання - це 94-й виборчий округ  - Обухів. Попередньо, до нас надійшла інформація, що комісія просто не може зібратися і належним чином оформити протокол», - повідомив Радченко.

    Він підкреслив, що ЦВК намагатиметься посприяти оформленню протоколу з останньої дільниці.

    «Зараз інший заступник ЦВК працює над цим питанням. Ми очікуємо дуже швидко остаточну цю 0,01%», - додав Радченко.

    Вибори Президента України 2019
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    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Загалом - 97. Всього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.

    Наразі Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

    Джерело: РБК-Україна

    ЦВК вибори Київщина президент
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