У ЦВК розповіли, яка дільниця гальмує підрахунок голосів на виборах президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ

Дільниця, яку досі не порахували - це 94-й виборчий округ - Обухів

Остання дільниця, через яку досі підраховано тільки 99,99% протоколів на президентських виборах-2019, це Обухів Київської області. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

За його словами, комісія не може належним чином оформити протокол.

«Остання - це 94-й виборчий округ - Обухів. Попередньо, до нас надійшла інформація, що комісія просто не може зібратися і належним чином оформити протокол», - повідомив Радченко.

Він підкреслив, що ЦВК намагатиметься посприяти оформленню протоколу з останньої дільниці.

«Зараз інший заступник ЦВК працює над цим питанням. Ми очікуємо дуже швидко остаточну цю 0,01%», - додав Радченко.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Загалом - 97. Всього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.

Наразі Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Джерело: РБК-Україна