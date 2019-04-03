ЦВК отримала протоколи з «мокрими печатками» з 97 округів
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Розсилка
Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу
Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».
Зазначається, що загалом станом на 3 квітня 16:00 Центральна виборча комісія прийняла протоколи з результатами голосування з 97 територіальних виборчих округів.
Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.
Як повідомлялося, 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. За даними ЦВК, явка виборів склала 63,48%.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також понад 29,9 тисяч дільничних виборчих комісій, серед яких - 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі та одна - на Львівщині. За кордоном працювала 101 виборча дільниця.