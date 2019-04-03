ЦВК отримала протоколи з «мокрими печатками» з 97 округів



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31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента

Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу

Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що загалом станом на 3 квітня 16:00 Центральна виборча комісія прийняла протоколи з результатами голосування з 97 територіальних виборчих округів.

Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.

Як повідомлялося, 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. За даними ЦВК, явка виборів склала 63,48%.

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Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також понад 29,9 тисяч дільничних виборчих комісій, серед яких - 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі та одна - на Львівщині. За кордоном працювала 101 виборча дільниця.