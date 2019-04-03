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    Суспільство

    ЦВК отримала протоколи з «мокрими печатками» з 97 округів

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    31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента - ЦВК отримала протоколи з «мокрими печатками» з 97 округів
    31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента

    Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу

    Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК, повідомляє «Укрінформ».

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    Зазначається, що загалом станом на 3 квітня 16:00 Центральна виборча комісія прийняла протоколи з результатами голосування з 97 територіальних виборчих округів.

    Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.

    Як повідомлялося, 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. За даними ЦВК, явка виборів склала 63,48%.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також понад 29,9 тисяч дільничних виборчих комісій, серед яких - 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі та одна - на Львівщині. За кордоном працювала 101 виборча дільниця.

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