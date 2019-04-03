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    Вибори президента: ЦВК опрацьовує останні 0,01% протоколів

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    Вибори президента: ЦВК опрацьовує останні 0,01% протоколів

    За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців

    Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

    Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

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    Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський - за нього свої голоси віддали 30,24% виборців.

    За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців.

    Юлія Тимошенко на цей час набирає 13,4%, Юрій Бойко — 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,48%.

    Олександра Вілкула підтримали 4,15% виборців, Руслана Кошулинського — 1,62%.

    Решта кандидатів не набирають і 1%.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 892 тисячі 609 осіб. Недійсними визнали 1,18% виборчих бюлетенів.

    Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

    За попередніми даними, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

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