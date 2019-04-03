Вибори президента: ЦВК опрацьовує останні 0,01% протоколів

Вибори президента: ЦВК опрацьовує останні 0,01% протоколівграфіка
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Розсилка
За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців
Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.
Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський - за нього свої голоси віддали 30,24% виборців.
За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців.
Юлія Тимошенко на цей час набирає 13,4%, Юрій Бойко — 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,48%.
Олександра Вілкула підтримали 4,15% виборців, Руслана Кошулинського — 1,62%.
Решта кандидатів не набирають і 1%.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 892 тисячі 609 осіб. Недійсними визнали 1,18% виборчих бюлетенів.
Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.
За попередніми даними, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.