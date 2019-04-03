Вибори президента: ЦВК опрацьовує останні 0,01% протоколів графіка



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За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців

Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський - за нього свої голоси віддали 30,24% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 15,95% виборців.

Юлія Тимошенко на цей час набирає 13,4%, Юрій Бойко — 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,48%.

Олександра Вілкула підтримали 4,15% виборців, Руслана Кошулинського — 1,62%.

Решта кандидатів не набирають і 1%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 892 тисячі 609 осіб. Недійсними визнали 1,18% виборчих бюлетенів.

Як повідомлялося, в Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів.

За попередніми даними, у другий тур виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

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