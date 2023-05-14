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Масштабна повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту 

Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Повітряна тривога почала ширитися після 1.10 ночі з південних областей.

О 2:47 повітря тривога була оголошена у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Після 3 години ночі повітряну тривогу оголосили в Києві та області.

Не оголошувалася повітряна тривога станом на 03:10 14 травня у західних областях.

О 03:37 повітряна тривога почала ширитися в західних областях.

О 03:42 мапа повітряних тривог всієї України стала «червоною».

Сумщина, Черкащина, Полтавщина, Чернігівщина, Київщина – моніторингові чати повідомляють про особливу небезпеку в цих напрямках.

Масштабна повітряна тривога фото 1
Теги: укриття повітря тривога

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