Масштабна повітряна тривога
Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту
Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.
Повітряна тривога почала ширитися після 1.10 ночі з південних областей.
О 2:47 повітря тривога була оголошена у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Після 3 години ночі повітряну тривогу оголосили в Києві та області.
Не оголошувалася повітряна тривога станом на 03:10 14 травня у західних областях.
О 03:37 повітряна тривога почала ширитися в західних областях.
О 03:42 мапа повітряних тривог всієї України стала «червоною».
Сумщина, Черкащина, Полтавщина, Чернігівщина, Київщина – моніторингові чати повідомляють про особливу небезпеку в цих напрямках.
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