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В Італії затонув туристичний човен: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Італії затонув туристичний човен: є загиблі
Пожежна служба Італії поділилася фотографією вертольота, який бере участь у порятунку
фото: BBC

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Щонайменше дві людини загинули після того, як човен з понад 20 пасажирами, включаючи туристів, затонув під час сильного вітру на озері Маджоре на півночі Італії. Також ще двоє людей зникли безвісти. Про це повідомляє BBC.

Пожежна служба Італії повідомила, що 19 людей у ​​безпеці, але пошук тих, хто вважається зниклими безвісти, продовжується.

Водний транспорт затонув через сильний вітер, усі хто перебував на борту опинилися у воді, однак багатьом вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.

«Човен, який орендували туристи мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду», – заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Рятувальники та гелікоптер були залучені для пошуку на південній частині озера, а також кілька машин швидкої допомоги та санітарна авіація.

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Теги: авіація гелікоптер президент транспорт вітер

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