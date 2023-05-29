В Італії затонув туристичний човен: є загиблі

Судно перевозило 25 людей, які святкували день народження

Щонайменше дві людини загинули після того, як човен з понад 20 пасажирами, включаючи туристів, затонув під час сильного вітру на озері Маджоре на півночі Італії. Також ще двоє людей зникли безвісти. Про це повідомляє BBC.

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Пожежна служба Італії повідомила, що 19 людей у ​​безпеці, але пошук тих, хто вважається зниклими безвісти, продовжується.

Водний транспорт затонув через сильний вітер, усі хто перебував на борту опинилися у воді, однак багатьом вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.

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«Човен, який орендували туристи мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду», – заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Рятувальники та гелікоптер були залучені для пошуку на південній частині озера, а також кілька машин швидкої допомоги та санітарна авіація.