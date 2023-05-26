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Україну накриють дощі: синоптики дали проноз погоди на 26 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україну накриють дощі: синоптики дали проноз погоди на 26 травня
синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
фото з відкритих джерел

Синоптики оголосили штормове попередження

У низці областей оголошено штормове попередження. У п'ятницю, 26 травня, в усій Україні будуть дощі та грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

В регіонах буде мінлива хмарність. Вночі місцями на півдні, центрі та сході дощитиме. Вдень в Україні короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21-26°. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +5-10°, а вдень - 13-18° тепла.

Україну накриють дощі: синоптики дали проноз погоди на 26 травня фото 1

В області 26 травня місцями буде невеликий короткочасний дощ і гроза. Швидкість північного вітру 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде +11-16°, а вдень повітря прогріється до +21-26°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15°, а вдень температура підвищиться до +24-26°.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 травня. Вдень в Україні, крім більшості північних областей, будуть грози. Омине негода Київщину, Житомирщину й Чернігівщину. Оголошено І рівень небезпечності.

Україну накриють дощі: синоптики дали проноз погоди на 26 травня фото 2
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Теги: повітря вітер традиції свято

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