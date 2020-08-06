У день тиші по всій Білорусі пройдуть безкоштовні концерти за участю українських зірок



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Намічені в день тиші концерти вже викликали низку запитань, адже цього дня заборонена будь-яка агітація за кандидатів в президенти Білорусі

У Білорусі 8 серпня виступатимуть Тіна Кароль, Павло Зібров, Олег Винник, а також Лісапетний батальйон

Напередодні президентських виборів у Білорусі відбудеться низка безкоштовних концертів за участю представників української, білоруської та російської естради.

Концертні програми, організовані міською владою, відбудуться ввечері в суботу, 8 серпня, в найбільших містах Білорусі. Акції отримали назву «Разом за Білорусь! і Моя Білорусь».

У Бобруйську виступлять українські виконавці Тіна Кароль, Павло Зібров, а також Лісапетний батальйон. На святковому концерті в Бресті співатиме Олег Винник.

Аналогічні концерти за участю інших артистів анонсовані в Вітебську, Гродно, Гомелі, Могильові та Мінську.

У Гродно співатимуть Леонід Агутін та Володимир Пресняков. «Святковий» концерт у Вітебську відіграють група «Фабрика», Олександр Панайотов, Григорій Лепс.

Місцеві ЗМІ зазначають, що анонсувати безкоштовні концерти стали буквально вчора, 5 серпня. Намічені в день тиші концерти вже викликали низку запитань, адже цього дня заборонена будь-яка агітація за кандидатів в президенти Білорусі.

За інформацією білоруського порталу «34», на фестивалі у Мінську також виступлять реп-зірки з Америки Tyga і Saint JHN. Їхні виступи у США коштують від 150 до 300 тисяч доларів та від 40 до 75 тисяч доларів відповідно.

Журналіст Франак Вячорка написав, що концерти організовує влада аби зірвати мітинги опозиції.

«Щоб зірвати мітинги опозиції напередодні виборів, швидко організовуються провладні концерти, на які запрошують популярних зірок російської, української та американської музики. В усіх регіонах, не лише в Мінську», — сказав Вячорка

Представник організатора концерту в Мінську пояснила, що пізній анонс пов'язаний «зі складнощами з логістикою і питаннями, як доставити артистів в Мінську».

На питання про те, який інтерес у них до масштабної події з безкоштовним входом, в компанії відповіли: «Інтерес у нас один - нести людям радість».

До слова, напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».