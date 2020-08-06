У Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тіхановської



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Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Помічницю Тіхановської затримали біля посольства Литви

Напередодні виборів президента Білорусі в столиці цієї країни затримали Марію Мороз - начальника штабу кандидата Світлани Тіхановської. На даний час її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомила прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна, передає afn.by.

За її словами, Мороз затримали люди, що представилися співробітниками Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Затримання відбулося на виході з посольства Литви, де вона подавала документи на візу.

«Її телефон недоступний, місцезнаходження невідомо», - додала Красуліна.

До слова, напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».