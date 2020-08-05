Російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі



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У Білорусі розпочалося дострокове голосування на виборах президента, основний день голосування 9 серпня

Голова російської ЦВК повідомила, що вони не отримали традиційне офіційне запрошення з боку своїх білоруських колег

Центральна виборча комісія Росії не отримувала офіційного запрошення від білоруської ЦВК для участі в спостереженні за виборами президента, тому не відправлятиме туди своїх представників. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову російської ЦВК Еллу Памфілову.

«По-перше, ЦВК Росії не отримувала традиційного офіційного запрошення з боку своїх білоруських колег, що завчасно надсилається згідно з наявною двосторонньою угодою про співпрацю від 4 червня 1998 року», - сказала Памфілова.

За словами голови російської ЦВК, спостерігачі, які зазвичай входять до складу місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, «цього року також не мають можливості прибути до Білорусі у зв'язку з тим, що БДІПЛ отримало відповідне офіційне запрошення білоруської сторони з великим запізненням».

Памфілова також наголосила, що представники ЦВК РФ не поїдуть до Білорусі через «м'яко кажучи, вельми специфічне ставлення керівництва Білорусі до коронавірусної пандемії». «Я, як керівник Центральної виборчої комісії Росії, не маю права ставити під загрозу здоров'я та особисту безпеку своїх колег», - заявляє голова ЦВК Росії.

Як повідомлялося, основний день голосування на виборах президента Білорусі запланований на 9 серпня (дострокове голосування проходить з 4 по 8 серпня). Єдиний з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, якого зареєстрували на вибори - Світлана Тіхановська. Лукашенко керує країною з 1994 року.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.