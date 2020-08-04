У Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента



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Всього до списків виборців внесено 6 844 932 громадянина Білорусі Фото: Белта

Взяти участь у достроковому голосуванні зможуть ті виборці, які не можуть зробити цього в день виборів 9 серпня

Сьогодні, 4 серпня, у Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента. Воно триватиме до 8 серпня включно.

Про це повідомляє «Белта».

Повідомляється, що взяти участь у достроковому голосуванні зможуть ті виборці, які не можуть зробити цього в день виборів 9 серпня. При цьому людині не потрібно мати офіційне підтвердження причин, чому не зможе проголосувати в основний день, достатньо мати паспорт, водійські права або інші документи для окремих категорій (студентський квиток, пенсійне посвідчення і так далі).

Дострокове голосування не проводиться в санаторіях, профілакторіях, домах відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я. Всього в країні сформовано 5 767 дільниць для голосування, в тому числі 44 за кордоном. До списків виборців внесено 6 844 932 громадянина.

Між іншим, на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні вже почалися масові акції, на яких затримують десятки людей.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, 1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».



