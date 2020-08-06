Лукашенко запросив генпрокурорів України та Росії до Мінська



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Генпрокурорка України Ірина Венедіктова поки не відреагувала на запрошення Лукашенка Фото: УП

Генпрокурорів запрошено для розслідування справи про затримання «вагнерівців»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в країну генпрокурорів України та Росії для розслідування у зв'язку з затриманням під Мінськом найманців приватної військової компанії «Вагнера».

Про це пише білоруське видання «Белта».

«Покладіть втрьох (генеральні прокурори, - ред.) перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною, і які ми підписали в багатосторонньому плані, наші закони», - зазначив президент.

Він додав, що голова Слідчого комітету Білорусі доповість їм разом з Комітетом держбезпеки оперативну інформацію, а також інформацію слідчих.

«Ось документи, інформація - на стіл. Утрьох вирішите. Якщо не приїдуть - питання вирішимо ми, без них», - підкреслив Лукашенко.

Однак лідер Білорусі наполягає, що генпрокурорам трьох країн варто зібратися разом.

«Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цих хлопцях. Як приймете втрьох, так і буде», - сказав він.

Генпрокурор РФ Ігор Краснов

Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком про можливість екстрадиції затриманих найманців в Україну. Як розповів сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна просить Білорусь про видачу «вагнерівців».

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.