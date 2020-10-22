У день виборів Україна переходить на зимовий час



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Перехід відбудеться о четвертій ранку за київським часом, коли знову настане третя година

У ніч на неділю 25 жовтня Україна переходить на зимовий час

В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це нагадує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Як відомо, цієї неділі 25 жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних та міських голів.

На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб.

Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.