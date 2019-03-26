Європарламент підтримав скасування переведення годинників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переведення годинників в Євросоюзі скасують з 2021 року

Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, але стане основою дискусії в країнах ЄС для вироблення спільної позиції.

На сьогодні законодавство ЄС зобов'язує учасників блоку переводити час в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Європейська комісія у вересні запропонувала відмовитися від переведення годинників після того, як опитування в країнах Євросоюзу показало, що 84% респондентів виступають за скасування цієї сезонної практики. У той же час прихильники переведення годинників розкритикували той факт, що 70% респондентів становили німці.

Також вказується, що після скасування переведення годинників країни ЄС не зможуть самостійно робити це протягом року, але їм дадуть право вирішити, в якому часовому поясі бути.

Раніше повідомлялося, що у ніч перед виборами президента, 31 березня, Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.