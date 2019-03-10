Канадська провінція хоче відмовитися від «зимового» часу



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Британська Колумбія має провести реформу разом із трьома тихоокеанськими штатами США

Канадська провінція Британська Колумбія планує, що разом із трьома тихоокеанськими штатами США відмовиться від переведення годинників. Про це заявив прем’єр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган, повідомляє Укрінформ.

Він розповів, що надіслав листи губернаторам штатів Орегон, Вашингтон та Каліфорнія, запитуючи їх про ставлення до цієї пропозиції.

«Між нами існує забагато економічних, культурних та соціальних зв’язків, аби один або два регіони були «розсинхронізовані» із іншими», - сказав Хорган.

За його словами, Британська Колумбія готова як залишитися на стандартному тихоокеанському часі, так і перейти на постійній основі на літній час, однак, зробить це лише разом із трьома штатами США.

Зазначимо, що законодавці із Каліфорнії, Вашингтона та Орегона вже внесли законопроекти, які б позбавили їх штати необхідності двічі у рік переводити стрілки годинників. Жоден із законопроектів, щоправда, ще не був ухвалений, і для набуття змінами чинності знадобиться ще й згода федеральної влади США.

Натомість, у Канаді провінційна влада наділена достатніми повноваженнями для самостійної зміни часу без погодження із Оттавою. Утім, із 13 провінцій та територій Канада, лише Саскачеван повністю відмовився від сезонного переведення годинників.

Як відомо, члени комітету з питань транспорту і туризму Європарламенту проголосували за відкладення скасування переходу на літній і зимовий час в країнах ЄС. Таким чином, останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року замість 2019-го, як це планувалося раніше.