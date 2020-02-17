У Держдепі відмовилися розкрити деталі зустрічі Помпео і Лаврова в Мюнхені



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Майк Помпео і Сергій Лавров у Мюнхені

Відповідно до практики, прийнятої в американському зовнішньополітичному відомстві, деталі коротких зустрічей не оголошують громадськості

У Держдепартаменті США не розкрили подробиць зустрічі держсекретаря Майка Помпео і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого.

Про це в неділю, 16 лютого, повідомило агентство ТАСС.

«Ми можемо підтвердити, що держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого», - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, відповідно до прийнятої в Держдепартаменті практики, для короткої зустрічі «на ногах« не буде окремого повідомлення для ЗМІ.

Як повідомили в МЗС РФ, Помпео, залишаючи переговорну кімнату, побажав Лаврову удачі.

До слова, на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.