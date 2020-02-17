Аргентина подякувала Україні за згоду евакуювати її громадян з Уханя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку України за те, що українська влада погодилась разом зі своїми громадянами евакуювати й громадян Аргентини з китайського Уханя, епіцентру поширення коронавірусу.

Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини.

У відомстві зазначили, що аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя.

«Міністерство закордонних справ (Аргентини — ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю», — йдеться у заяві.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Як розповіли «BBC Україна» в Міністерстві охорони здоров’я України, літак евакуює 56 людей з провінції Хубей, з них 11 — іноземці. Усі вони погодились пройти 14-денний карантин в Україні.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

Читайте також: