У Держдепі заявили, що Росія намагається розколоти США



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Загроза з боку Росії включає безпрецедентно безсоромні операції по впливу, заявив помічник держсекретаря

Нинішнє керівництво Росії прагне розколоти Сполучені Штати. Таку думку висловив помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, пише «Тасс».

Він висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін «хоче розколоти американську республіку не за допомогою здійснення впливу на вибори, а за допомогою систематичного провокування передбачуваних ліній геологічного розриву», існуючих в американському суспільстві.

З точки зору Мітчелла, найменше в такій ситуації США слід займатися політизацією цієї існуючої проблеми.

«Найнебезпечніша річ, яку ми можемо зробити, полягає в тому, щоб політизувати виклик. Це саме по собі було б подарунком Путіну», - вважає представник зовнішньополітичного відомства США.

На його погляд, Москва застосовує «розвинений інструментарій підривної державної діяльності, який використовувався ще більшовиками», тільки тепер, на думку Мітчелла, ці методи «оновили для цифрової епохи».

«Імпульс нашої стратегії надає усвідомлення того, що загроза з боку Росії вийшла за межі просто зовнішньої або військової. Вона включає безпрецедентно безсоромні операції по впливу, що проводяться Кремлем на землі наших союзників і навіть в самих Сполучених Штатах», - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії.