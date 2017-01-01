У Держприкордонслужбі пояснили, чому не пустили в Україну дядька Саакашвілі
- Сьогодні, 20:21
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Дядько Саакашвілі не зміг пояснити мету поїздки
Співробітники Державної прикордонної служби не затримували родича Михайла Саакашвілі, який прямував через Україну транзитом з Туреччини до США.
Він перебуває в аеропорту «Бориспіль» в очікуванні на рейс до США, повідомив помічник голови прикордонного відомства Олег Слободян, інформує «Інтерфакс-Україна».
При цьому, за його словами, громадянину було відмовлено у в'їзді в Україну.
«Сьогодні близько 15:00 прибув рейс із Туреччини, під час якого громадянин, посвідка на проживання в Україні якого закінчилася ще влітку 2017 року, захотів залишитися. Він не зміг пояснити мету його візиту в Україну, тому йому було відмовлено в перетині кордону. Наразі громадянин чекає на свій рейс до США, який запланований на ранок суботи», - розповів Слободян.
Раніше екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що його дядя перебуває в аеропорту «Бориспіль» і українські прикордонники не пропускають його в Україну.
За даними ЗМІ, йдеться про екс-співробітника МЗС Грузії Темура Аласанію.