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    У Держприкордонслужбі пояснили, чому не пустили в Україну дядька Саакашвілі

    Дядько Саакашвілі не зміг пояснити мету поїздки
    Співробітники Державної прикордонної служби не затримували родича Михайла Саакашвілі, який прямував через Україну транзитом з Туреччини до США. Він перебуває в аеропорту «Бориспіль» в очікуванні на рейс до США, повідомив помічник голови прикордонного відомства Олег Слободян, інформує «Інтерфакс-Україна». При цьому, за його
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    <div class="image-description">Дядько Саакашвілі</div> <div class="article-img__source">Facebook Михаіла Саакашвили</div>
    Дядько Саакашвілі
    Facebook Михаіла Саакашвили

    Дядько Саакашвілі не зміг пояснити мету поїздки

    Співробітники Державної прикордонної служби не затримували родича Михайла Саакашвілі, який прямував через Україну транзитом з Туреччини до США.

    Він перебуває в аеропорту «Бориспіль» в очікуванні на рейс до США, повідомив помічник голови прикордонного відомства Олег Слободян, інформує «Інтерфакс-Україна».

    При цьому, за його словами, громадянину було відмовлено у в'їзді в Україну.

    «Сьогодні близько 15:00 прибув рейс із Туреччини, під час якого громадянин, посвідка на проживання в Україні якого закінчилася ще влітку 2017 року, захотів залишитися. Він не зміг пояснити мету його візиту в Україну, тому йому було відмовлено в перетині кордону. Наразі громадянин чекає на свій рейс до США, який запланований на ранок суботи», - розповів Слободян.

    Раніше екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що його дядя перебуває в аеропорту «Бориспіль» і українські прикордонники не пропускають його в Україну.

    За даними ЗМІ, йдеться про екс-співробітника МЗС Грузії Темура Аласанію.

     

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