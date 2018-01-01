У деяких областях очікується сніг з дощем: прогноз погоди на 3 січня

У середу в Києві очікується дощ

Сьогодні, 3 січня, на більшій частині України буде хмарно, але в деяких областях очікується сніг з дощем. Про це повідомляє Гідрометцентр. Температура повітря вдень у країні в середньому -1...+1 градусів; нічні показники будуть -3...-5. Вітер західного напрямку 7-12 м/с. У центральних областях без опадів. Температура повітря в середньому по



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У середу в Києві очікується дощ

Сьогодні, 3 січня, на більшій частині України буде хмарно, але в деяких областях очікується сніг з дощем.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

Температура повітря вдень у країні в середньому -1...+1 градусів; нічні показники будуть -3...-5. Вітер західного напрямку 7-12 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура повітря в середньому по регіону вдень -1...+1, вночі -3...-5.

На півночі України синоптики обіцяють дощ зі снігом. Температура повітря в середньому по регіону вдень -1...+1, вночі -3...-5.

У містах східної України опадів не очікується. Температура повітря вдень -1...+2, вночі -3...-5.

У південних областях без істотних опадів. Температура вдень +2...+4, вночі -3...-5.

У західній частині синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура повітря в регіоні очікується +1...+1, вночі -3...-10.

У середу в Києві очікується дощ. Вдень температура складе від +3 до +5С°, вночі від +1 до +3С°.