У Дніпрі діти викликали поліцію через вбивство кота



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Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Вбивцею виявився п’яний 54-річний чоловік

У Дніпрі п’яний 54-річний чоловік біля дитячого майданчику на очах у дітей вбив кошеня.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що в поліцію зателефонували діти, які стали очевидцями вбивства тварини.

«Патрульні прибули на місце події на вулицю 20-річчя Перемоги. Присутні вказали їм на громадянина з ознаками алкогольного сп'яніння, який сидів в автомобілі ВАЗ 2103. За словами очевидців, саме він взяв кошеня і вбив його на очах у дітей», - заявили в поліції.

Повідомляється, що чоловік підтвердив, що скоїв вбивство тварини, і пояснив свій вчинок тим, що «вдома у нього достатньо котів, тому ще одного він не хоче».

У зв’язку з тим, що у діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами) патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали їм затриманого.