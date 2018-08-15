  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі діти викликали поліцію через вбивство кота

    • Розсилка
    У Дніпрі діти викликали поліцію через вбивство кота
    Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

    Вбивцею виявився п’яний 54-річний чоловік

    У Дніпрі п’яний 54-річний чоловік біля дитячого майданчику на очах у дітей вбив кошеня.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

    Зазначається, що в поліцію зателефонували діти, які стали очевидцями вбивства тварини.

    «Патрульні прибули на місце події на вулицю 20-річчя Перемоги. Присутні вказали їм на громадянина з ознаками алкогольного сп'яніння, який сидів в автомобілі ВАЗ 2103. За словами очевидців, саме він взяв кошеня і вбив його на очах у дітей», - заявили в поліції.

    Повідомляється, що чоловік підтвердив, що скоїв вбивство тварини, і пояснив свій вчинок тим, що «вдома у нього достатньо котів, тому ще одного він не хоче».

    У зв’язку з тим, що у діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами) патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали їм затриманого.

    Читайте також
    діти Дніпро вбивство тварини поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ