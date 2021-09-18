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    Події в Україні

    У Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою

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    Випадок, коли пасажир не заплатив та обмастився зеленкою, трапився у Дніпрі вже не вперше - У Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою
    Випадок, коли пасажир не заплатив та обмастився зеленкою, трапився у Дніпрі вже не вперше
    Фото: скріншот із відео

    Таксист наливав чоловіку зеленку у долоні, а той розмащував її обличчям та шиєю

    У Дніпрі чоловік не заплатив за поїздку у таксі, через що його змусили вмитися зеленкою. Про це ідеться у відео, яке виклали у каналі Telegram «Х…й Днепр».

    Невідомо, чи в чоловіка не було грошей, щоб розрахуватися, чи він вирішив покататися задарма, але фінал історії був для нього невтішним.

    На відео видно, як хтось наливає йому у долоні зеленку, а він вимазує нею своє обличчя. Також присутні спонукають чоловіка натерти і шию.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    «Ось у нас і з'явився ще один Шрек», – коментує ситуація один із таксистів.

    Як повідомляє видання «Depo.Дніпро», це вже не перший випадок у місті. Нещодавно чоловік не заплатив за таксі і сам вилив собі на голову зеленку.

    Як відомо, українські служби таксі піднімають ціни. В липні одразу два популярних сервіси повідомили про подорожчання своїх послуг.

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    Теги: таксі Дніпро ціни АЗС Telegram чоловік Днепр пальне
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    У Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою