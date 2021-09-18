У Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою

Випадок, коли пасажир не заплатив та обмастився зеленкою, трапився у Дніпрі вже не вперше

Таксист наливав чоловіку зеленку у долоні, а той розмащував її обличчям та шиєю

У Дніпрі чоловік не заплатив за поїздку у таксі, через що його змусили вмитися зеленкою. Про це ідеться у відео, яке виклали у каналі Telegram «Х…й Днепр».

Невідомо, чи в чоловіка не було грошей, щоб розрахуватися, чи він вирішив покататися задарма, але фінал історії був для нього невтішним.

На відео видно, як хтось наливає йому у долоні зеленку, а він вимазує нею своє обличчя. Також присутні спонукають чоловіка натерти і шию.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

«Ось у нас і з'явився ще один Шрек», – коментує ситуація один із таксистів.

Як повідомляє видання «Depo.Дніпро», це вже не перший випадок у місті. Нещодавно чоловік не заплатив за таксі і сам вилив собі на голову зеленку.

Як відомо, українські служби таксі піднімають ціни. В липні одразу два популярних сервіси повідомили про подорожчання своїх послуг.