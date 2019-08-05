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    У Дніпрі на ТЕС сталася аварія

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    Аварія на ДТЕК у Дніпрі&nbsp; - У Дніпрі на ТЕС сталася аварія
    Аварія на ДТЕК у Дніпрі 

    Викид стався через пошкодження труби

    У понеділок, 5 серпня, жителі Дніпра могли помітити чорний дим, який валив з боку ТЕС. Як виявилося, на електростанції стався викид, повідомляє Информатор з посиланням на ДТЕК.

    «Дим густо йшов зі всієї будівлі, в якій розташовані робочі енергоблоки станції і рубки їхнього управління. Візуально аварія тривала до 10 хвилин, однак викиди були дуже активними і безперечно небезпечними», - написали в групі Save Dnipro.

    На підприємстві повідомили журналістам, що викид стався через пошкодження труби.

    «5 серпня, близько 9:00, на ДТЕК Придніпровської ТЕС в результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10. Викид димових газів був протягом 1,5-2 хвилин, котел загасили», - прокоментували в ДТЕК, додавши, що нештатна ситуація усунена.

     

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