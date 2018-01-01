У Дніпрі — найбільша кількість судових справ, відкритих через аліменти

Щомісяця в Україні розглядається близько семи тисяч справ щодо аліментів

Найбільша кількість судових справ, які стосуються аліментів, відбуваються в Дніпрі. На другому місті – Київська та Харківська області. Про це повідомляє сервіс моніторінгу Opendatabot. [READ_MORE] Щомісяця в Україні розглядається близько семи тисяч справ щодо аліментів. 98% з них – цивільні, але також розглядаються



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Щомісяця в Україні розглядається близько семи тисяч справ щодо аліментів

Найбільша кількість судових справ, які стосуються аліментів, відбуваються в Дніпрі. На другому місті – Київська та Харківська області. Про це повідомляє сервіс моніторінгу Opendatabot.

Щомісяця в Україні розглядається близько семи тисяч справ щодо аліментів. 98% з них – цивільні, але також розглядаються і кримінальні – за злісне ухилення від сплати аліментів, призначених судом.

4 січня на офіційному сайті президента повідомлялося, що Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Законом впроваджено нові засоби примусового виконання рішень щодо осіб, які мають більш ніж 6-місячну заборгованість за сплату аліментів: тимчасові обмеження в праві виїзду з України, в праві керування транспортними засобами, в праві користування зброєю та в праві полювання. Крім того, передбачено новий вид адмінстягнення — суспільно корисні роботи, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Одна з вагомих змін — тепер можна звертатися не лише до державних виконавців, але й до приватних. Проте експерти стверджують, що до приватних виконавців справи доходитимуть у рідких виключеннях:

«По-перше, приватні виконавці почали працювати нещодавно. По-друге, вони мають право відмовитися від виконавчого провадження (на відміну від державних). А по-третє, приватні виконавці можуть братися за стягнення досить великих сум заборгованості. Передача справ від держвиконавців також ще не врегульована. З цього можу зробити висновок, що до приватних виконавців такі справи будуть потрапляти як рідкісний виняток», — пояснює адвокат В’ячеслав Соколов.