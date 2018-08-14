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    У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн

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    У Дніпрі невідомі на автомобілі з номерами &laquo;Весілля&raquo; пограбували інкасаторів - У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн
    Фото: Інформатор
    У Дніпрі невідомі на автомобілі з номерами «Весілля» пограбували інкасаторів

    Після пограбування в Дніпрі оголосили план «Перехоплення»

    У Дніпрі на вулиці Космічній невідомі на Mitsubishi Lancer, погрожуючи пістолетом, забрали 500 тис. грн у чоловіків на ВАЗ-2106.

    Про це повідомляє місцевий сайт «Інформатор».

    За попередньою інформацією від свідків, двоє чоловіків на ВАЗ їздили по «точках» і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали «данину» в сигаретному кіоску на зупинці на Космічній і збиралися їхати на наступну адресу, на них напали.

    За словами правоохоронців, коли чоловіки на ВАЗ стояли біля кіоску, до них під'їхали невідомі на Mitsubishi Lancer і напали на них. Зав'язалася бійка. В результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали геть.

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    У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн
    У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн
    У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн
    У Дніпрі невідомі на авто з номерами «Весілля» відібрали в інкасаторів 500 тис. грн
    Фото: Інформатор

    Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Однак далеко виїхати йому не вдалося - на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ зіткнувся з «Москвичем». У ДТП ніхто не постраждав.

    Після пограбування в місті оголосили план «Перехоплення». Однак через деякий час його зняли. Автомобіль грабіжників наразі знайти не вдалося. Mitsubishi Lancer чорного кольору, попередньо, з номерами «Весілля», на цей час перебуває в розшуку.

    гроші весілля пограбування
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