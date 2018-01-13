У Дніпрі невідомі розтрощили офіс політпартії «Соціалісти»

На фасаді будівлі активісти залишили попередження для членів партії

У Дніпрі на вулиці Мечникова, 1 невстановлені особи розгромили офіс політичної партії «Соціалісти». На фасаді будівлі активісти залишили попередження для членів партії, повідомляє місцеве видання «Інформатор». Зазначається, що в ніч з 12 на 13 січня, близько 01:30, невідомі розбили вікна в партійному офісі. Також на



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Фото: Інформатор Офіс партії «Соціалісти»

На фасаді будівлі активісти залишили попередження для членів партії

У Дніпрі на вулиці Мечникова, 1 невстановлені особи розгромили офіс політичної партії «Соціалісти».

На фасаді будівлі активісти залишили попередження для членів партії, повідомляє місцеве видання «Інформатор».

Зазначається, що в ніч з 12 на 13 січня, близько 01:30, невідомі розбили вікна в партійному офісі. Також на фасаді будівлі залишили попередження: «Смерть ворогам». В офісі спрацювала сигналізація, на місце події приїхала охорона, а члени партії викликали патруль поліції.

Заступник голови політичної партії «Соціалісти» Олег Юрашків розповів, що подібний інцидент за час існування організації стався вперше. Раніше певні особи намагалися зірвати акції «Соціалістів», проте ніхто не наважувався на більш агресивні заходи, зазначив він.

Раніше у Польщі невідомі влаштували напади на офіси депутатів керівної партії.