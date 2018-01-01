У Польщі невідомі влаштували напади на офіси депутатів керівної партії

МВС звинувачує опозицію в нападах на будівлі

1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії «Право і справедливість». Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує «Польське радіо». Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері



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МВС звинувачує опозицію в нападах на будівлі

1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії «Право і справедливість».

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує «Польське радіо».

Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата «Права і справедливості» Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.

Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата «Права і справедливості» Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.

Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає «тотальною» і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки «вулиці та закордону», то згодом виникають певні наслідки.

Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. «Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку», – додав він.

Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії «Солідарна Польща» Беати Кемпи.