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    У Польщі невідомі влаштували напади на офіси депутатів керівної партії

    МВС звинувачує опозицію в нападах на будівлі
    1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії «Право і справедливість». Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує «Польське радіо». Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері
    • Сьогодні, 12:14
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    МВС звинувачує опозицію в нападах на будівлі

    1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії «Право і справедливість».

    Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує «Польське радіо».

    Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата «Права і справедливості» Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.

    Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата «Права і справедливості» Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.

    Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає «тотальною» і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки «вулиці та закордону», то згодом виникають певні наслідки.

    Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. «Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку», – додав він.

    Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії «Солідарна Польща» Беати Кемпи.

     

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