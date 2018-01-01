У Польщі невідомі влаштували напади на офіси депутатів керівної партії
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МВС звинувачує опозицію в нападах на будівлі
1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії «Право і справедливість».
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує «Польське радіо».
Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата «Права і справедливості» Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.
#NowyRok ale niestety stare praktyki sympatyków #TotalnaOpozycja. Kolejne już biuro poselskie Posła do PE @KosmaZlotowski i moje zaatakowane. Po #Bydgoszcz.y teraz #NakłoNadNotecią :/ pic.twitter.com/nza3yKg3zT— Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) 1 января 2018 г.
Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата «Права і справедливості» Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.
Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає «тотальною» і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки «вулиці та закордону», то згодом виникають певні наслідки.
Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. «Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку», – додав він.
Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії «Солідарна Польща» Беати Кемпи.