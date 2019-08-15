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    У Дніпрі ﻿невідомі «замінували» редакції чотирьох ЗМІ

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    У Дніпрі ﻿невідомі «замінували» редакції чотирьох ЗМІ

    У жодній з будівель вибухонебезпечних предметів не виявили

    У Дніпрі поліція перевірила повідомлення про «замінування» редакцій чотирьох ЗМІ. Електронні листи про «мінування» надійшли до редакцій двох інтернет-видань, «056» та «Інформатор», і двох телеканалів – 11-го та 34-го – 15 серпня по обіді.

    Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

    За даними поліції, до редакцій одразу виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

    У жодній з будівель вибухонебезпечних предметів не виявили.

    Як розповіла Радіо Свобода керівниця медіацентру «Інформатор» Анастасія Золотарьова, лист з повідомленням про «замінування» надійшов на редакційну пошту о 12:43.

    «У ньому було написано, що будівля замінована вибуховим пристроєм з тринітротолуолу з вражаючими елементами. Ми відразу звернулися до патрульної поліції і повідомили про цей лист. Через 10 хвилин у нас в редакції вже були патрульні, прийняли заяву. Трохи пізніше приїхали вибухотехніки з собакою і обстежили приміщення. На щастя, ніяких вибухонебезпечних речовин не знайшли, і редакція продовжила роботу в штатному режимі», – зазначила Анастасія Золотрьова.

    В обласній поліції повідомили, що вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

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